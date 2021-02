GF Vip, Rosalinda “asfalta” in diretta Massimiliano Morra: «Mi hai detto tu che eri gay»

Grande Fratello Vip, Rosalinda asfalta in diretta Massimiliano Morra: «Mi hai detto tu che eri gay». Nel bene e nel male Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, è stata una delle protagoniste di questa quinta edizione. Entrata nella casa come ragazza dolce e indifesa in questi mesi ha imparato a tirare fuori le unghie.

Entrata nella casa come Adua Del Vesco, Rosalinda Cannavò all'interno del Grande fratello vip ha avuto un'evoluzione incredibile. Sempre timida e cortese l'attrice ha imparato a farsi valere e a non tirarsi più indietro. La dimostrazione del cambiamento l'ha avuta Massimiliano Morra che in diretta dallo studio ha provato ad attaccarla tirando uori una storia sepolta più di cinque mesi fa.

Rosalinda però ha lasciato tutti di stucco e anzichè arretrare ha "asfaltato" Morra: «A me risultava che tu fossi gay, detto anche da te. Ho fatto uno scivolone perchè non spettava a me».

