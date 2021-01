Gf Vip, Salvo Veneziano pubblica un video hot di Giulia Salemi. Il padre di Pretelli mette like. Fan furiosi: «Sessisti»

Gf Vip, Salvo Veneziano pubblica un video hot di Giulia Salemi. Il padre di Pierpaolo Pretelli mette like. Fan furiosi: «Sessisti». Oggi, il pizzaiolo ex gieffino ha condiviso sul suo profilo Instagram un filmato tratto da Panorama sul reality spagnolo al quale ha partecipato l'influencer italo-persiana.

Nelle immagini, Giulia Salemi trascorre una notte di passione con un altro concorrente. A corredo del video Salvo Veneziano commenta così: «Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna...». Non è tutto. Il padre di Pierpaolo Pretelli mette like al post. Immediati i commenti di sdegno da parte dei fan sui social: «Stai dando della poco di buono a Giulia. E il padre di Pretelli che mette like è vergognoso», scrivono tanti utenti. E ancora: «Vergognoso incitare l'odio verso una 27enne che non sta facendo nulla di sbagliato».

Salvo Veneziano replica su Instagram: «Non sto criticando Giulia, dico solo che trova l'amore solo nei reality». Intanto però il caso scoppia su Twitter. L'hashtag #iostocongiulia è in trend topic. «Speriamo - scrivono i follower - che Giulia venga messa a conoscenza delle accuse sessiste. E che Pierpaolo sappia cosa stanno facendo i suoi genitori. Preferivano Elisabetta Gregoraci solo perché è ricca». Intanto, ignari di tutto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso una notte di passione dentro una "capanna di fortuna" costruita nel cucurio. Il Gf li informerà nella diretta di domani dell'accaduto? Staremo a vedere.

