Gf Vip, Samy Youssef è il terzo eliminato: Raffaella, Miriana e Gianmaria i nuovi nominati

Siamo ai colpi finali di questa ottava puntata del Grande Fratello Vip. In nomination ci sono Nicola Pisu, preferito dai sondaggi, Samy Youssef, che non piace ma che grazie al racconto della sua toccante storia potrebbe aver conquistato il pubblico e Amedeo Goria, che appare quello più stanco tra i concorrenti. Alfonso Signorini chiama tutti al centro del salone per leggere il verdetto: il primo a salvarsi è Nicola, che con la sua dolcezza sta piano piano entrando nel cuore degli italiani (anche se lui spera di entrare solo in quello di Soleil Sorge), la sfida rimane quindi tra il modello egiziano e il giornalista sportivo. L'esito vede Samy fuori dalla casa e i compagni rimangono senza parole, ma il gioco deve continuare. E Soleil se la ride. Così tra sorprese e le scene imbarazzanti della Cipriani che strappa i capelli a Giucas Casella dopo aver rivisto il suo fidanzato Alessandro, le nomination che decreteranno l'eliminato della prossima puntata ripartono.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, «Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico:... TELEVISIONE Gf Vip, il viaggio di Samy per raggiungere l'Italia: «I... TELEVISIONE Gf Vip, Giucas Casella e il flirt segreto con Katia Ricciarelli:... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli zittisce Adriana Volpe: «Bella hai... TELEVISIONE Gf Vip, scontri tra le sorelle Selassié: la richiesta dei... TELEVISIONE Gf Vip, chi sarà eliminato tra Nicola, Samy e Amedeo? Le... CANALE 5 GFVip, Manuel Bortuzzo mette le cose in chiaro con Lulù: cosa... NELLA CASA GF Vip, Manuel: «Stavo per baciare Soleil». Cosa è... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, «Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con Amedeo» (ma non era Goria l'uomo in questione): la gaffe di Signorini

Gf Vip, i nominati

I preferiti di questa settimana sono: Alex, Katia, Aldo, Manuel, Francesca e Manila. Invece la Bruganelli e la Volpe decidono di lasciar fuori dai giudizi dei vipponi Nicola e Davide. Ciminciano le nomination, come ogni volta alcune pubbliche alcune private. Ad andare al televoto stavolta tocca a Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Il più votato sarà salvo e avrà in mano il destino degli altri due nominati.