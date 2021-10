Gf Vip, Katia e Jo a confronto ma Signorini è costretto a bloccarlo: «Grazie Alfonso altrimenti compio un omicidio»

Parte tra fuochi e fiamme la tredicesima puntata del Gf Vip. Li avevamo lasciati venerdì con una lite appena accesa e poi infuocata tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. A termine delle nomination le due dame i nfatti si sono scontrate senza sconti per nessuno. M atutti ra cominciato da una lite tra Carmen Russo e Katia. Jo in quell'occasione aveva infatti preso le parti di Carmen e alla Ricciarelli tutto ciò non era piaciuto. «L'ho votatta con grande gioia», ha rivelato questo la ex moglie di Pippo Baudo nel confessionale subito dopo la puntata di venerdì scorso e nonostante Jo avesse spiegato «Carmen non farebbe mai nulla contro nessuno appositamente» alla cantante lirica questo non è bastato. Stasera Alfonso Signorini è tornato nella casa per sciogliere il nodo.

Gf Vip, la lite infuocata tra Katia e Jo

«Se tu vuoi che io parli con te devi spiegare a una povera cretina che ha bisogno di capire le cose»

Jo Squillo infatti nei giorni scorsi aveva dichiarato che lei avrebbe una lista lunghissima di cose che sa che non dice, e proprio questo non accetta la Ricciarelli.

«Non so perchè tu abbia detto bugiarda. Ci sono tante piccole cose che non ci stanno bene ma non dobbiamo dirci ogni piccolo dettaglio - esordisce così Jo - Siamo donne abbiamo molto di più come donne di cui parlare. Io ho sempre parlato bene di te difendendoti». Ma la discuiossione non si placa anzi le due dame si zittiscono di continuo insultandosi

Gf Vip, Carmen Russo chiede scusa a Katia Ricciarelli: pace fatta?

«Tu non hai la semplicità, tu cerchi di voler far capire le cose. Vorrei capire il perchè tu ti sei intromessa per farmi passare da bugiarda diventando io quella sbagliata». Tuona Katia.

Ma la Squillo cerca ancora la pace e di placare le acque

«Una frase che arriva per la tua cultura te puoi percepirla come negativa. Carmen è sempre stata meravigliosa. Bisogna capire le diverse posizioni. Ma sono stanca di lei che mi passa dietro facendo le faccine e sparlandoci ma lo accetto».

Adriana Volpe chiede a Jo di essere più diretta, ma lei non cede alla provocazione. «Non puntiamo alla trita e ritrita tra la solidarietà tra donne, ma questo non significa che non si possa avere una dialettica»

«Io sono simpatica - interrompe Katia - lei è pesante»

Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino: «Ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perché l'ho frenata»

La dj prova a chiarire la sua posizione «Voglio avere relazioni trasperenti e reali con le donne»

Ma stavolta non accetta tutto ciò neanche Alfonso: «Jo questa è un'utopia perchè la solidarietà ci deve essere tra donne e uomini e questo non vuol dire che non ci può essere un confronto tra le persone»

Katia non ci sta. «Lei non accetta il contraddittorio».

Basta Signorini non ne può più e stoppa il confronto. Ma la Ricciarelli continua a borbottare. «Grazie Alfonso altrimenti compio un omicidio»