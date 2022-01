Gf Vip, scontro al veleno tra Sonia e Nathalie: «L'uomo con l'aereo devi sapertelo pure tenere»

Nella scorsa puntata era partita la bagarre tra Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis non aveva riconosciuto la carriera artistica della showgirl e anzi l'aveva attaccata dicendole: «Hai fatto un video di presentazione in cui ti sentivi Julia Roberts, ma ricordati che sei solo Nathalie Caldonazzo». La questione ha fatto indispettire molto la vippona che nei giorni dopo la diretta ne ha continuato a parlare e la lite è continuata tra social e daytime.

Gf Vip, la scollatura di Nathalie stupisce, ma Sonia la attacca: «Ti senti Jiulia Roberts ma sei solo la Caldonazzo»

Gf Vip, Sonia contro Nathalie

«Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro», la Caldonazzo racconta a Barù di non sapere neanche chi sia Sonia se non la moglie di Paolo Bonolis. «Ho fatto 60 spettacoli, come fa a dire che non ho fatto nulla». Stasera Alfonso Signorini al Gf Vip torna sull'argomento e la prima a parlare è Sonia

«Credo che un po' mi conosca visto che è venuta quando avevo la linea dell'abbigliamento di bambini all'inaugurazione con un amico in comune e c'è stata una cosa non carina che non vorrei dire ma voleva per forza un cadeau e io ho detto "ma chi è Giulia Roberts?"». La showgirl è indispettita e spiega: «Come sempre in questi eventi di solito se si invitano personaggi poi si da un regalo e l'amico che avevamo in comune mi aveva detto che avrei avuto un pensiero, invece ho preso una cosa e ho dovuta pagarla anche 80 euro».

Gf Vip, Sonia Bruganelli scintille con Nathalie Caldonazzo: scatta la battuta piccante su Barù

Sonia al veleno

Sonia risponde alla storia dell'aereo sui social: «Ora l'aereo privato me lo pago io con il mio lavoro».

Nathalie perà vuole tornare a far riconoscere la sua professione: «Forse non sai tutto il lavoro che ho fatto nella vita. Sei stata aggressiva e poco carina.»

La Bruganelli conferma che a volte usa dei toni un po' eccessivi, ma non perde neanche un secondo per mettere a tappeto la "rivale": «Intanto ti dico una cosa io sto qui per parlare di te e per far questo mi pagano e tutto questo aumenta ancor di piu quello che io guadagno», ma non avevdo ancora messo ko la Caldonazzo Sonia continua: «Io non ho sposato un uomo che aveva un aereo io me lo sono mantenuto, sono 25 anni di matrimonio e non è una cosa facile e io sono 17 anni che lavoro. Comunque guarda auguro anche a te di trovare un uomo con un aereo, ma soprattutto ti auguro di sapertelo mantenere»