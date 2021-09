GF Vip, dallo scherzo a Katia Ricciarelli alla sorpresa per Manuel Bortuzzo: la diretta

3,2,1... Via! È partita la seconda puntata del Gf Vip. Il programma condotto per il terzo anno da Alfonso Signorini accoglierà stasera il secondo gruppo di concorrenti. L'attesa sale e si aspetta soprattutto Sophie Codegoni, ad attenderla sarà soprattutto Soleil Stasi. Tra le due lo scontro è già annunciato e secondo l'influencer italo americana, le dinamiche sono state create ad hoc apposta da Fabrizio Corona.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, entra l'uragano Sophie Codegoni: «Sono single al...

Iniziata alle 21.45 la seconda puntata del Grande Fratello Vip già dal lancio si capisce che sarà una puntata ricca di emozioni. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che ci sarà spazio per l’entrata in casa di nuovi concorrenti che avranno la possibilità di mettersi in gioco.

Gf Vip, i nuovi ingressi

Tra i nuovi «vipponi» che entreranno nella casa più spiata d’Italia, c’è Jo Squillo. Spazio anche all’arrivo di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e alla sua tormentata storia. Attesa annunciato per l'arrivo di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, la quale è stata già criticata da Soleil Sorge che ha parlato di presunte strategie per emergere all’interno della casa. Entrerà anche Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai e ex di Paco. Infine tra gli altri nuovi volti ci saranno Giucas Casella (che sta in un auto in attesa di entrare da ore, l’attore Davide Silvestri, Andrea Casalino e Samy Youssef.

Anticipazioni della serata

Adriana Volpe di rosso vestita ha con sè un corno, contro il venerdì 17 e Sonia Bruganelli in nero ha cambiato immagine della sua rubrica: da Aldo Montano si è passati a Soleil come cover, ma il motivo ce lo dirà dopo. La puntata parte con lo scherzo fatto in cui si diceva che un concorrente doveva andare via per una parola detta male, alla Ricciarelli tutto ciò non è piaciuto molto e non ha gradito e scoppia subito la polemica. Soleil prova a giustificarsi, attaccando e dicendo che forse lei non ha compreso per un gap generazionale, ipotesi avallata anche da Raffaella Fico. Stasera a parte gli ingressi anche relazioni di coppia in cui non tutto è chiaro e una mega super sorpresa a Manuel Bortuzzo.

Non ci resta che rimanere sintonizzati.