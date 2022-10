Gf Vip, sei nuovi concorrenti entreranno nella casa. Ecco chi sono

Nella casa del Grande Fratello Vip presto entreranno sei nuovi concorrenti. Due in totale sono i nomi che ha svelato Davide Maggio in anteprima nel suo blog specializzato in tematiche televisive. Nel sito si legge che i nuovi concorrenti entreranno nella casa più spiata d'Italia nel corso della puntata del reality che andrà in onda giovedì 3 novembre 2022.

I nomi dei nuovi protagonisti

Davide Maggio aveva già annunciato su Twitter che due di questi sei concorrenti saranno Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed Edoardo Tavassi, fratello dell'ex gieffina Guendalina e che ha partecipato alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi: «Loro due ve li do per certi».

Per Luca si tratta della sua seconda partecipazione al reality show dopo non ha vinto per poco, ma si è classificato secondo dietro al vincitore Daniele Bossari. Stando a quanto riferito da Biccy, invece, tra i nuovi gieffini potrebbe esserci anche Micol Incorvaia, sorella dell'ex gieffina, Clizia Incorvaia.

Niente però è ancora certo e nessun altro nome è stato ufficializzato, ma non mancano le prime speculazioni lanciate dagli utenti nei social.