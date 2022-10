Gf Vip, Signorini bacchetta Elenoire: «Non è spettacolo degno di Canale 5». Interviene anche Luxuria

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip è partita subito con il caso Elenoire Ferruzzi che in settimana ha avuto uno scontro piuttosto violento con Daniele Dal Moro. Signorini rimprovera l'influncer e le mostra un tweet di Vladimir Luxuria.

Signorini rimprovera Elenoire

La puntata di giovedì 27 ottobre del Grande Fratello Vip si apre parlando di Elenoire Ferruzzi e del suo atteggiamente estremamente possessivo e rabbioso nei confronti degli uomini della casa.

«Elenoire a tutti i noi è capitato di non essere corrisposti nella vita e non centrano gli orientamenti sessuali, non devi legare tutte le volte che prendi un palo il fatto che sei transessuale, Ma perchè parti subito per la tangente? È possibile che come appena un uomo ti mostri un po' di gentilezza dici di essere innamorata».

Alfonso Signorini non usa giri di parole quando parla con Elenoire dopo la lite furiosa che la Ferruzzi ha avuto con Daniele Dal Moro all'interno della casa del Grande Fratello Vip. «Può succedere che si prendono dei pali - replica Elenoire - però per le donne come me è tutto più complicato. Sfido chiunque per chi ha vissuto una vita di privazioni non riuscire a legarsi subito. Daniele mi ha dato degli input, abbiamo condiviso molte cose. Le sensazioni che io provo le posso sapere solo io e mi dà fastidio quando gli altri mettono in dubbio le mie emozioni».

La lite tra Elenoire e Daniele non è piaciuta al conduttore: «Sentire così tante parolacce non è uno spettacolo degno di Canale 5 o di qualsiasi altra televisione che entra nelle case degli italiani. Non ci sono piaciuti i modi».

Signorini chiede a Daniele se pensa di aver illuso Elenoire. «Non credo - replica Del Moro - con lei mi sono comportato nel migliore dei modi. Non posso dirti di non essermi accorto delle attenzioni di Elenoire, ho provato a staccarmi, ma io ho piacere di stare con lei. Io voglio bene a Elenoire e mi sembra sbagliato allontanarla, volevo mostrarli il mio affetto senza eccedere nelle attenzioni. Quando mi sono avvicinato a lei pensavo avesse la testa su Luca».

Anche Sonia corre in difesa di Daniele«Tu hai tutto il diritto di essere amata ma non puoi tirare fuori quella violenza nei confronti di un ragazzo che si era avvicinato a te in modo rispettoso. E' brutto per te. Sfoghi questa rabbia su altra gente, anche sui tuoi compagni».

Il tweet di Vladimir Luxuria

Alfonso Signorini legge ad Elenoire un tweet di Luxuria che recita così: «Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso».

La Ferruzzi è d'accordo con Luxuria: «E' vero Io sono d'accordo con Luxuria, Ero molto arrabbiata. Io personalmente ho sofferto tanto per quasta situazione e sono più di 30 anni. Sonia solo le transessuali non binarie come me hanno fatto strada a tutte le trans. La mia immagine apre la strada a molte»