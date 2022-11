Gf Vip, Silvia Toffanin punge Pamela Prati: «Io non le credo». Stupore e applausi a Verissimo

Frecciata lapidaria. Durante la puntata di Verissimo, tra gli ospiti, c'era anche Orietta Berti che nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato anche di Gf Vip. Oltre a trovarsi bene con Sonia Bruganelli e di aver riscosso ancora più popolarità, visto che anche per strada la fermano in tanti per farsi un selfie con lei.

Argomento Prati. Toffanin ha mostrato un video a Orietta con i suoi interventi e battibecchi avuti con Pamela Prati. Sorprendendo tutti, la conduttrice di Verissimo ha chiesto ad Orietta di raccontarle cosa ne pensa della showgirl sarda, usando ovviamente la schiettezza che la contraddistingue. «Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia» ha detto la cantante, per poi aggiungere: «Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?». A questo punto Toffanin ha sorpreso tutti, attaccando sarcasticamente la showgirl del Bagaglino: «No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…».

Sembra proprio che all’ex letterina di Passaparola, la “fuga” della Prati dal suo programma durante un’intervista sul caso Mark Caltagirone non sia ancora andata giù. In quell’occasione la ‘Diva’ del GF Vip 7 se n’era andata dallo studio quando la Toffanin le aveva chiesto di mostrarle una foto del presunto suo futuro sposo. La conduttrice rimase sola e senza parole. «Dov’è Pamela? Se ne è andata via? Ma come è andata via? Io onestamente sono senza parole» disse. Impossibile dimenticare quel momento, anche perché è stata una delle rare volte che si è vista una Toffanin davvero adirata. Come reagirà Prati alle stoccate lanciate dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi?