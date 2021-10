Gf Vip, Soleil si scaglia contro Sophie: «La storiella con Gianmaria ti serve per rimanere»

La soap Antinolfi va avanti. E ci sono altri protagonisti. Avevamo lasciato il bel imprenditore napoletano in crisi litigato tra l'attuale fidanzata Greta e la ex Soleil, ma ora si aggiunge anche Sophie. Gianmaria Antinolfi lo aveva detto però nella clip di presentazione del Gf Vip, lui piace molto alle donne e a star a vedere il programma pare proprio sia così. E Alfonso Signorini, ma anche tutti i telespettatori vogliono capirci qualcosa in più.

La prima a essere chiamata nel confessionale è Soleil. Alfonso vuole parlare con lei della nuova coppietta nata nella casa. «Soleil tu li hai definiti due comodini sbaglio?» e lei con il sorriso velenoso che la contraddistunge ha confermato.

Gf Vip, il triangolo Soleil-Gianmaria-Soleil

Poi va nel salone dove ci sono solo Sophie e Gianmaria. E il conduttore mostra un video, l'ex tronista e Giamaria sono sempre più vicini, hanno anche dormito insieme. «Io e lui siamo quelli che non hanno un letto - spiega Sophie - mi spiaceva far dormire Amedeo sul divano». E l'imprenditore prende la aprola per spiegare la cosa «Siamo due amici e passiamo tanto tempo insieme ma niente di più». Qui risponde Sophie arrabbiata «Non facciamo gli ipocriti sicuramente c'è attrazione ma io mi sono tirata indietro perchè Gianmaria ha troppe cose in piedi. Ci piace giocare». Alfonso quindi prova a fare uno sgambetto a Sophie: «Quindi ha ragione Soleil quando dice che è strategia?» e la modella risponde a tono: «Assolutamente no magari è lei che pur di apparire non ha mai lasciato perdere Gianmaria».

Soleil contro Sophie

Soleil arriva nel salone: «Mi fa ridere la cosa perchè se non ricordo male io per tirarlo su sono stata carina a rimanergli amica, Sophie mi pare banale la tua strategia. Sei entrata e ci hai provato con Alex e non ci è riuscita, poi hai provato a metterti in mezzo tra Lulù e Manuel e pure lì ti è andata male e ti era rimasto Gianmaria. Tu hai bisogno di contenuti sennò sei vuota»

Gianmaria nel frattempo resta seduto sul divano a godersi il siparietto gli mancano le popcorn perchè la poltrona in prima fila è riservata a lui. Ma al richiamo di Alfonso lui prova a intervenire: «Stai sempre a punzecchiare». Questo il assimo che è riuscito a dire. Ma ci pensa Sonia Bruganelli a spiegare bene cosa è nella realtà Gianmaria: «Più che un comodino lui è un divano che rimane della forma della ragazza che ci siede sopra. Voi siete sicuri che è un Playboy?».