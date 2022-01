Gf Vip, entra Delia Duran: e Soleil in crisi pensa all'addio. «Voglio uscire»

Soleil Sorge in crisi vuole abbandonare al casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta infatti Soleil Sorge è caduta in crisi e ha confessato ai coinquilini di voler lasciare la casa: «Non ce la faccio più!».

Soleil Sorge e Manila Nazzaro (Foto per gentile concessione Endemol Shine Italy)

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge è in crisi, dopo la puntata la reclusa è scoppiata a piangere con l’amica Manila Nazzaro: «Non ce la faccio più!». La diretta infatti per l'ex tronista non è stata facile: il confronto con Manuel Bortuzzo, poi la perdita della corona di “preferita” che è inaspettatamente passata a Nathaly Caldonazzo con un abbondante 63% dei voti, la nomination e per finire il prossimo ingresso (venerdì) di Delia Duran moglie di Alex Belli.

Soleil è stanca e sembra molto convinta della sua scelta di abbandonare il gioco: «Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più - ha confidato - Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo, ti giuro che è quello che penso».

Manila cerca di farla ragionare, ma altri coinquilini sembrano molto felici della possibile uscita di Soleil, da Miriana Trevisan al suo ex, Gianmaria Antonolfi.