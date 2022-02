Gf Vip, Soleil, la “confessione” sul bacio saffico con Delia: «Dopo 5 mesi che sto chiusa qua, fa piacere»

Il bacio passionale tra Delia Duran e Soleil Sorge è protagonista della 43esima puntata del Gf Vip. A sorpresa le due contendenti di Alex Belli si lasciano a dare e dopo balli e cocktail sulle scale del giardino si scambiano baci e carezze. Il gesto ha lasciato tutti senza parole e il video ha fatto il giro del web. «Un gesto di pace» così lo giustificano le due donne dentro la casa, ma nessuno gli crede e su twitter i cinguettii impazzano. «Limonare is the new fare la pace».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Soleil (dopo il bacio) si allea a Delia: «Mi spiace per... DOPO IL BACIO Gf Vip, bufera dopo il Wild Party. La zia di Soleil attacca Alex e... IL TRIANGOLO NO «Alex Belli uomo pavone: ecco perché Delia bacia Soleil...

Limonare is the new fare la pace, ora sono BF Soleil e Delia #GFvip — N. (@NicoRamilli) February 21, 2022

Gf Vip, il caso Delia e Soleil scoppia nella casa

È dovuto scendere in campo anche Alfonso Signorini per riportare un equilibrio in un programma che pare aver perso ormai tutte le direzioni: «È giusto che ognuno possa avere la libertà di esaprimersi senza perdere di vista che ci sono milioni di persone che vi guardano e anche bambini. Non voglio condannare nulla ma non perdete di vista la logica del buon senso». Le due donne spiegano che avvertivano delle energie negative e con quel bacio in realtà hanno abbassato le barriere e la pace è tornata.

Gf Vip, Delia e Soleil: «Il bacio? Solo un gesto di pace». La "morale" di Signorini: «Non perdete la logica del buonsenso»

La frase di Soleil che spiazza

Ma il trasporto era evidente e se per Delia l'attrazione fisica c'era per l'influencer no, ma Signorini non gli crede: «dai Sole soprattutto nella seconda parte del bacio eri tu che la toccavi, non puoi dire che non ti sia piaciuto». Con aria triste ma un sorriso accennato la Sorge risponde: «Si sembravo molto partecipe perchè dopo 5 mesi che sto qua un bacio fa piacere».

Signorini, senza freni

Soleil prova a giustificare la sua azione come atto necessario per poter smascherare i due coniugi ma Signorini la riprende: «Non puoi dire questo mi pare che quando hai baciato Alex e Delia non ti sei fatta molti retropensieri»