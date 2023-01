Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Edoardo Donnamaria. Signorini la zittisce: «Non è assolutamente vero quello che stai dicendo»

Ieri è andata in onda la trentesima puntata del Gf Vip. E in ordine è andata in scena anche la travagliata storia dei Donnalisi. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, non riescono a stare l'uno senza l'altro ma insieme si stanno facendo del male. E' evidente a tutti, lei piange interrottamente e lui vomita di nascosto. Ora sembra che i due si siano definitivamente allontanati.

Gf Vip, la travagliata storia dei Donnalisi

Il problema per il volto di Forum sono gli atteggiamenti «da vittima» di Antonella, che tra l’altro continua a essere equivoca e anche abbastanza contraddittoria. Il problema per lei invece è la troppa vicinanza del compagno (o ex speriamo a questo punto) a Oriana Marzoli, sua nemica dichiarata all'interno della casa.

L'intervento, poco elegante, della Bruganelli

La tensione è alle stelle e sembra di stare in una soap opera, di quelle mal girate. Accuse reciproche, pianti, trucco colato, la tensione si espande fino allo studio di Cinecittà e le opinioniste si schierano. Se Orietta berti preferisce dire solamente che è dalla parte del vippone, Sonia Bruganelli (che è dalla parte dell'ex schermitrice) ci è andata giu' pesante contro Edoardo. Ed Alfonso Signorini ha deciso di scendere in campo.

Edoardo dice di non voler piu' sentir parlare di Antonella ma ancora non riesce completamente a distaccarsene perché è innamorato, lei si contraddice ogni 5 minuti e Sonia accusa il vippone di non provare un amore sincero nei confronti della ragazza.

«Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato l’attenzione su di te e le luci su di te, perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa all’interno di quella casa ok? Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce ok? Poi tu hai i difetti di questo mondo ma una luce ce l’hai».

Sonia contro il pubblico

L'opinionista viene interrotta dai buu in studio e di tutta risposta, rivolgendosi al pubblico spiega: «Inutile fate così perché se lei sta dentro e voi fuori vuol dire che lei la luce la ha e voi no». certo una provocazione in perfetto stile Bruganelli, ma serviva?

La replica di Signorini

Alfonso Signorini si è sentito di dover replicare prontamente: «Non sono assolutamente d’accordo. Mi dispiace Sonia, ma non è così. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l’ha detto?» Alfonso Signorini, in effetti, non ha poi tutti i torti. Nonostante la Fiordelisi sia la Queen (almeno per i social) di questa edizione anche il volto di Forum ha creato diverse dinamiche interessante. Edoardo Donnamaria, ad ogni modo, prima o poi dovrà prendere una decisione: lasciare Antonella o continuare a farsi consumare da una relazione evidentemente tossica. E Alfonso Signorini oltre a difendere i vipponi magari qualcosa in difesa del pubblico poteva anche dirla, perché non stare nella casa del Gf Vip, diciamocela tutta, non vuol dire non avere "la luce", ma sicuramente la moglie di Bonolis intendeva dire altro.