Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia la poltrona da opinionista. «Decisione presa da lei o dall'azienda?»

Alfonso Signorini ha già dato appuntamento a settembre. Per una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nemmeno il tempo di festeggiare, fare festa con la vincitrice Nikita Pelizon che la testa del conduttore è già andata oltre, avanti di qualche mese.

Bisogna ricostruire un cast, bisogna confermare qualche opinionista, bisogna trovarne anche delle nuove. Bisogna per forza perché per Sonia Bruganelli il Gf Vip si è concluso definitivamente.

Non per colpa delle polemiche che hanno scomodato anche i vertici Mediaset, non per la sua edizione record che fruttato ascolti e pubblicità. E nemmeno per i tanti, troppi concorrenti che sono passati per la Casa di Cinecittà.

La signora Bonolis dopo due edizioni di GF Vip non prenderà parte alla terza. Secondo il settimanale Oggi la notizia è già sicura, certa.

Sonia Bruganelli non figura più nel cast della nuova edizione del reality. Il settimanale si domanda se è una decisione sua o una scelta aziendale. Anche noi restiamo in attesa di risposta…