Gf Vip, Sonia Bruganelli zittisce Adriana Volpe: «Bella hai esagerato. Pensa bene a come parli»

Parte con il saluto di Alfonso Signorini l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 6 e inizia con l'intervista di Adriana Volpe in cui la showgirl torna a parlare della foto tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli. Fuochi e fiamme in studio, Sonia non ci sta e replica alle accuse che Adriana le ha fatto su Oggi. «Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura - ha dichiarato Adriana riferendosi a Magalli e alla Burganelli - Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano. Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano. Ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio».

Gf Vip, lo scontro tra le opinioniste

Sonia inviperita risponde non lasciandole possibilità di replica: «Pensa bene a come parli, perchè era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato», ma non contenta affonda ancora di più: «Questa è ingiuria e mi stai veramente stancando». Adriana dal canto suo spiega che dopo le false verità attorno a quella foto le testate giornalistiche l'hanno cercata per chiarire la questione: «È normale questo accada, tu Sonia hai detto una bugia, hai giurato che non avevi voluto tu quella foto e invece il tuo amico Magalli ti ha sbuguardata». A questo punto Sonia perde le staffe completamente: «Bella hai esagerato, ora torna a lavorare visto che stai qui per far altro e non per parlare di me». Promette bene lo start di questa puntata del Gf Vip, chissà se avrà mai una fine questa storia.

