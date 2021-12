Gf Vip, Sophie si sfoga e smaschera Alex Belli e Soleil: «Sapevo già tutto di loro»

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più al centro dell'attenzione. La coppia nata tra le mura del Grande Fratello Vip sta monopolizzando l'interesse degli appassionati della casa più spiata d'Italia. E Sophie Codegoni, risentita della lite con Soleil, si è lasciata andare ad uno sfogo in cui ha smascherato l'influencer e l'attore.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Gf Vip, Valeria Marini litiga con Sophie per i piatti lavati male:... EVA CONTRO EVA Gf Vip news, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: lite furibonda TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan sotto le coperte con Biagio D'Anelli:...

Stasera, venerdì 10 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e sicuramente scopriremo tutti i dettagli di una vicenda tutta da chiarire. Alex Belli ha dichiarato il suo amore nei confronti di Soleil e, nonostante al di fuori della casa ci sia la moglie Delia Duran ad aspettarlo, tra i due il rapporto si fa sempre più intimo e complice. Soleil Sorge, dal canto suo, ha dichiarato a più riprese di amare il fidanzato misterioso con cui ha iniziato a frequentarsi poco prima di entrare nella casa, ma sembra essere molto coinvolta da Alex e cede spesso a baci appassionati e a effusioni sotto le coperte.

In questo intreccio, già di per sé molto intricato, arriva la verità di Sophie Codegoni dopo l'accesa lite scoppiata nelle ultime ore tra le due. Soleil ha rivolto parole molto forti nei confronti della modella riguardo ai suoi interventi estetici: «Sei più plastica che personalità, hai più plastica nel corpo che personalità e intelletto. Questo è quello che penso».

Le parole dell'influencer hanno ferito molto la Codegoni che, subito dopo la lite, si è chiusa in camera con Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié lasciandosi andare a un lungo sfogo. «Basta voglio andare via, non ce la faccio più, voglio andare a casa. Essere umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare di comodini e robe del genere. Ma guarda lei cosa sta facendo» ha affermato l'ex tronista riferendosi alla situazione amorosa con Alex Belli.

«Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo» ha aggiunto Sophie insinuando qualcosa di molto interessante riguardo ai due nuovi piccioncini: «Si permette ancora di parlare. Io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare».

A cosa si riferisce Sophie? Stando alle sue parole sembra che Alex Belli e Soleil Sorge si siano messi d'accordo già prima di entrare nella casa del Gf Vip. O che comunque tra loro fosse già sbocciato l'amore ancor prima di entrare nella casa. Sicuramente questa sera Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare per far chiarezza in una vicenda tutta da chiarire.