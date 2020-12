GF Vip, l'insulto choc a Stefania Orlando: «Sei una putt***», e lei scoppia a piangere: «Prendete provvedimenti»

GF Vip, l'insulto choc a Stefania Orlando: «Putt***». Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Prendete provvedimenti». Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip è andato, un'ospite avrebbe pesantemente offeso Stefania Orlando, ancora reclusa nell'appartamento di Cinecittà. L'insulto non sarebbe sfuggito ai telespettatori, rimbalzando su Twitter. Ma andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI IL BISTICCIO Chiara Ferragni, furia contro Fedez durante l'allenamento:... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip: I momenti più belli del coming out di... GFVIP L'ex Mino Magli sbotta contro Elisabetta Gregoraci: Barbara...

Durante lo spazio dedicato a Stefania, interviene dallo studio la contessa Patrizia De Blanck che l'avrebbe offesa in maniera pesante: «È un'ipocrita, una falsa e pure putt***». Il video con l'insulto choc ha fatto subito il giro del web. Fan furiosi: «Alfonso Signorini deve prendere provvedimenti, queste parole non si possono sentire».

Intanto nella Casa, Stefania Orlando ha accusato il colpo. Dopo le accuse ricevute in puntata, stamattina è scoppiata a piangere in sauna. «Non voglio - ha detto - che passi di me un'immagine sbagliata». I compagni l'hanno consolata, l'avventura continua.

Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA