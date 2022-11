Gf Vip, Stefano De Martino "nominato" in casa, Spinalbese pietrificato: cosa è successo

Stefano De Martino è stato nominato all'interno della casa del Grande Fratello Vip mentre i vecchi gieffini stavano approfondendo la conoscenza dei sei nuovi concorrenti. Il marito di Belen è stato menzionato davanti ad Antonino Spinalbese, ex fidanzato della showgirl argentina e padre della sua seconda figlia Luna Marì.

La scena è stata immortalata dalle telecamere del Gf Vip ed è diventata subito virale sui social.

Cosa è successo

Tra i nuovi concorrenti spicca la presenza di Luciano Punzo, noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island. Il nuovo concorrente ha avuto già modo di farsi conoscere all'interno della casa più spiata d'Italia rendendosi protagonista di un episodio che ha suscitato l'ilarità dagli utenti del web e probabilmente anche tra i gieffini presenti, eccetto uno... Antonino Spinalbese.

Luciano stava conversando con Antonella Fiordelisi sui posti di Napoli dove sono cresciuti e ha esclamato: «Dove è cresciuto pure Stefano De Martino». Il tutto davanti a Spinalbese che non ha voluto aggiungere nulla, ma la sua espressione non è passata inosservata. Gli utenti di Twitter, attenti a quello che succede dentro la casa hanno commentato la scena: «Antonino non ha detto nulla, ma è rimasto visibilmente pietrificato».