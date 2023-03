Gf Vip, una ex concorrente rivela: «Quattro vipponi hanno usato un telefono in casa». Ecco chi sono

Continunano le polemiche legate al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Berlusconi per il livello di trash e maleducazione raggiunto che potrebbe portare anche alla squalifica di alcuni concorrenti, Dana Saber, ex concorrente del programma, lancia una nuova miccia e rivela altre irregolarità.

Lo sfogo di Dana

La modella nata in Marocco ma cresciuta in Italia non è più tornata in studio dopo la sua eliminazione, ma a distanza di mesi ha voluto dire la sua. In una diretta Instagram si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha detto che più di un concorrente ha avuto contatti con l'esterno: «Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: “Io sono sempre stanca”. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più f**a, con pure il telefono. Wilma lo stesso, Antonino anche…e anche Milena. Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo».

Rischio squalifica?

Non è la prima volta che alcuni notano la presenza di telefoni, movimenti sospetti o frasi pronunciate in merito a cose che solo chi è fuori dal gioco può sapere, ma Signorini non ne ha mai fatto parola. Dana Saber ha poi assicurato che nella Casa del Grande Fratello Vip ci sarebbero angoli dove succedono delle cose che il pubblico a casa non riuscirebbe a vedere. Che vengano presi provvedimenti anche a riguardo?