Paura al Gf vip. Tempesta di tuoni e fulmini su Roma, la Casa si allaga. Giulia Salemi terrorizzata: «Sta crollando? Scappiamo». In questi minuti, un forte temporale sta attraversando la città. Pioggia, tuoni e grandine si sono abbattuti anche sulla casa del Grande Fratello Vip.

I conquilini si trovavano in veranda a chiacchierare, quando "secchiate d'acqua" si sono rovesciate sul tetto della Casa, penetrando all'interno. «Mi sto bagnando, sta entrando l'acqua», grida Andrea Zelletta. «Io ho paura, scappiamo», gli fa eco Giulia Salemi. Nel frattempo si spalanca la porta finestra facendo entrare altra pioggia.

I ragazzi corrono a ripararsi in salotto. «Ma non è che crolla?», chiede Giulia. Ma Pierpaolo Pretelli la rincuora: «Non crolla, ci bagnamo solo».

