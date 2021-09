Gf Vip, Tommaso Eletti incontra l'ex Valentina Nulli Augusti: «Mi hai minacciata». Lo scontro con Sonia Bruganelli

Tommaso Eletti è tra i nominati di questa puntata se la gioca con Davide Silvestri. La sorpresa però ora di Alfonso Signorini è per Tommaso. Fuori dalla porta rossa c'è la sua ex (tradita a Temptation island) Valentina Nulli Augusti.

Tutto parte con dei video della scorsa puntata in cui Tommaso dopo la figuraccia fatta a Temptation Island torna sui suoi passi e chiede scusa a Valentina. Giorni diffiicili per il giovanissimo nella casa dove, dopo aver sparlato con dettagli intimi della sua ex, ora si mostra pronto a ricominciare con lei dicendo che le manca troppo.

Gf Vip, lo scontro tra Tommaso e Valentina

Alfonso entra nella casa: «Tommaso credo sia arrivato il momento di fare chiarezza. Valentina che ha 19 anni più di te, con lei hai vissuto momenti indimenticabili, tu ci vorresti riprovare. Tu pensi lei ti ami ancora?»

«Non lo so - risponde il romano - ma io non ho più quel sentimento forte a me serve una ragazza giovane. Non la vedo dal 7 agosto dal matrimonio di due compagni di avventura nell'isola sarda».

«Tommaso vai in giardino». la frase di Alfonso fa tremare le gambe al concorrente.

Dopo un freeze arriva Valentina. Le parole della quarantenne sono durissime. «Allora ho sentito il tuo discorso struggente ma tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino a ora. Ti ho portato la, in quel programma, per dimostrarti quanto io fossi rispettosa di te e tu hai fatto lo schifo. Ho subito i peggiori attacchi, sono stata accusata di essere una depravata, perchè la gente non ha capito che ti amavo davvero». Si mostra forte Valentina. «Ho superato tutto e mi sono rialzata come un'araba felice, vestita come voglio con vestiti come voglio non con abiti da talebana come volevi te. Nessuno sa cosa hai fatto» .

Le minacce

E partono parole pesanti. «Mi hai minacciata, mi hai insultata quando ho ripreso in mano la mia vita ha replicato la stessa dinamica attuata a Temptation Island e prima del programma. Io appena ho riacquisito la mia libertà te sei tornato a volermi rovinare. Mi hai minacciato tutta l'estate mi hai dato della prostituta e dico solo questo perche siamo in tv»

Ero sicuro saresti venuta qua perchè hai bisogno di visibilità. Avevo bisogno di una donna matura invece te sei stata terribile. io non so proprio che dirti.

Sono venuta qua per 2 motivi: 1.Ho sentito cose che non dovevano essere dette hai rivelato particolari intimi della storia e questa cosa non si può fare 2. Dovevo difendermi dall'insulto di Sonia.

La replica di Sonia

E l'opinionista dallo studio non tarda a prendere la parola: «Io sono in imbarazzo a relazionarmi con te, non ti stai comportando da donna matura. Le carenze di Tommaso sono state evidenti, ma dovevano essere evidenti anche a te quando ci stavi insieme. Cosa ti ha spinto a scegliere un ragazzo così giovane? E perchè sei andata a TI?».

Valentina non aspettava altro che avere la possibilità di replicare, vista anche la sua ultima storia su Instagram in cui diceva la sua rispetto alle esternazioni di Sonia nella scorsa puntata in difesa di Tommaso: «Ti dico che è stato un amore puro, non voglio più sentire parlare di moralismi rispetto alla differenza d'età. provavamo emozioni importanti. Ci sono stati momenti in cui presi dalla storia abbiamo pensato a un futuro. Io sono stata annientata e manipolata da lui, io lo ho portato dallo psicologo».

Alfonso: «Valentina ora ho io una domanda per te: pensi di poter tornare con Tommaso?». La risposta è immediata: «Assolutamente no è un ragazzo che ha bisogno di andare in analisi».