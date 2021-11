Gf Vip, Miriana Trevisan scoppia in lacrime: le accuse prima della festa di compleanno

Al Grande Fratello Vip un compleanno amaro per Miriana Trevisan che, poco prima di festeggiare i suoi quarantanove anni, è scoppiata in lacrime per via di Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè. Le due coinquiline infatti hanno minacciato di non partecipare ai festeggiamenti per l’atteggiamento tenuto da Miriana nei confronti di Nicola Pisu.

APPROFONDIMENTI FINALMENTE! Gf Vip, tra Aldo Montano e Alex Belli scoppia la pace. I dubbi nella... IL TRIANGOLO Gf Vip, Soleil in lacrime: «Alex Belli e Delia Duran giocano... IL CONFRONTO Gf Vip, la Ricciarelli ad Alex Belli: «Perché non sei...

Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Mirian Trevisan scoppia in lacrime

Miriana Trevisan compie gli anni nella nella casa del Grande Fratello Vip e spegne 49 candeline, ma poco prima del party in suo onore è scoppiata a piangere in giardino per via della minaccia da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè di non partecipare ai festeggiamenti. La causa della defezione il comportamento che l’ex velina ha tenuto nei confronti di Nicola Pisu: «E’ una roba assurda, guardate – ha confidato ad alcuni coinquilini in giardino parlando della Ricciarelli - Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola».

La festa per il compleanno di Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

L’allontanamento era partito da tempo: «Da due giorni – ha continuato l’ex velina in lacrime - che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo. Io gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro. (…) Mi stanno massacrando! “Perché hai 50 anni”, mi hanno detto Katia e Soleil. Quando voi non c’eravate mi hanno trattata così. Sono state veramente crudeli! Mi dispiace che non festeggio un compleanno da 5 anni ed ero così felice di trascorrerlo con tutti loro». I coinquilini hanno cercato di consolarla, con Sophie Codegoni che ha sottolineato l’esistenza della possibilità di provare attrazione per una persona senza lasciarsi coinvolgere totalmente dai sentimenti.