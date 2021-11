Gf Vip, il bacio di Soleil e Alex Belli scatena i commenti: «Un limone da paura». Cos'è accaduto davvero

Al Grande Fratello Vip fa chiacchierare il bacio tra Soleil e Alex Belli. «Un limone da paura», è il commento di Sophie Codegoni, mentre su Twitter si scatenano i fan: «L'unico momento vero della recita». I due, infatti, stavano prendendo parte alla messa in scena dell'opera Turandot di Giacomo Puccini.

Ieri, sabato 27 novembre, i concorrenti del Grande Fratello si sono esibiti nella Turandot. Per l'occasione i due amici Alex Belli e Soleil si sono scambiati un bacio che è sembrato molto appassionato. Lo aveva anticipato Alfonso Signorini che tra i due ci sarebbe stato un altro bacio scenico.

I due continuano a far discutere e a indispettire Delia Duran. Un triangolo che viene tirato fuori ogni puntata. Chissà come avrà reagito Delia quando avrà visto il bacio. Con la scusa dell'opera i due si sono lasciati andare a un momento intimo davanti a tutti. Eppure l'influencer italo-americana si era detta stanca di questa situazione al punto di annunciare il ritiro dal reality: «Pensavo in Mistery di parlare qualcosa di interessante di mio. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco da qui, non ha senso stare qua dentro per i triangoli».