Gf Vip, Sophie in crisi tra Alessandro e Gianmaria. E Soleil lancia la bordata: «Con me...»

Nella casa del Gf Vip c'è una concorrente in crisi amorosa: è Sophie Codegoni, che nelle ultime settimane si era avvicinata a Gianmaria, con cui il rapporto è arrivato però a un punto morto. Tra una portata e l'altro del pranzo di Natale, Sophie si è confrontata con Soleil, Biagio D'Anelli e Nathaly Caldonazzo, a cui ha raccontato l'evolversi del suo rapporto con Gianmaria e quello che sta succedendo con Alessandro Basciano.

Gf Vip, notte di passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la nuova coppia

E' quest'ultimo infatti il grande protagonista della vicenda: Sophie ai tre inquilini racconta di aver dormito con lui ieri notte. E al suo risveglio si è accorta che la situazione è molto diversa rispetto a quanto avveniva con Gianmaria: al risveglio, a differenza di quanto accadeva con lui, si è infatti intrattenuta a letto per farsi coccolare da Alessandro.

Un nuovo rapporto sta infatti crescendo, rispetto a quello con Gianmaria che non era riuscito a decollare. E Soleil, che in passato (fuori dalla Casa) aveva avuto una relazione con lo stesso Gianmaria, non si lascia scappare l'occasione di dire la sua: «Con me - dice la Sorge - ha perseverato anche troppo». Ma Sophie è ancora in crisi: le attenzioni di Gianmaria sembrano piacerle, anche se le sue parole («Stiamo andando a tentativi») lasciano presagire il contrario.