Gf Vip, Valeria Marini in lacrime confessa: «Mia madre mi ha salvata da una relazione pericolosa. Ma ci sono ricascata»

Tante, tantissime sfortunate esperienze amorose per Valeria Marini. Stasera è la stessa showgirl a parlarne al Gf Vip. «Rimpiango non essermi costruita una famiglia… Io credo nell’amore, è davvero la forza che muove il mondo». Una vita fatta di tante sofferenze che la Marini di solito non racconta ma stasera è un fiume in piena e non riesce a trattenere le lacrime. «Purtroppo ci sono cose che non sono mai riuscita a superare, le ho mascherate buttandomi sul lavoro. Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi ma non c’era amore, c’era solo voglia di sovrastarmi». Tra le storie di Valeria Marini c'è Vittorio Cecchi Gori, di cui tutti sanno tutto, storia finita anni fa. Ma molti non ricordano forse che nel 2013 Valeria si è sposata con Giovanni Cottone, matrimonio durato talmente poco da essere annullato dalla sacra Rota pochi mesi dopo. Poi è arrivata la relazione con Gianluigi Martino finita molto male.

Pochissimi sanno però della prima relazione dell'ex del bagaglino quando lei ancora non maggiorenne si è innamorata di un uomo molto più grande che a quanto pare le ha messo le mani addosso. «È stata la mia prima esperienza in amore, è stata la mia mamma a strapparmi via da lui. – così ha aggiunto – È inutile nascondere, mettere sopra, correre dietro al lavoro e mascherare delle ferite. Io ero molto giovane, avevo 16 anni e lui circa 30 anni. Mia madre mi ha sempre aiutato, ma poi dopo sono ricaduta in persone che sembravano innamorate di me e poi diventavano aggressivi, forse non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a difendermi». Ma non ha mai smesso di sperare la Marini: «Credo nell'amore, credo che esistano persone che ti sanno amare veramente. Ho avuto esperienze che mi hanno segnata, poi mi sono rialzata e poi ricaduta e rialzata».

Il messaggio di Signorini

Alfonso Signorini sulla bontà della Marini non ha dubbi: «Valeria mi è stata molto vicina negli ultimi mesi di vita di mia madre ogni settimana, in qualsiasi posto lei fosse, veniva in ospedale a tenerle la mano. E queste cose non si dimenticano»