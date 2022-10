Gf Vip, Wilma Goich ha infranto il regolamento? Cosa è successo nella notte, pubblico inviperito

Non ci sarebbe da stupirsi se Alfonso Signorini reputasse la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la più faticosa mai condotta finora. I concorrenti di questo anno si dimostrano ancora molto indisciplinati e, questa, volta a finire sotto ai riflettori è Wilma Goich.

Infranto il regolamento

All'interno della Casa più spiata d'Italia non sembra esserci un momento di pace. Dopo il triste capitolo Marco Bellavia, che ha portato all'eliminazione di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, anche un'altra concorrente ha detto addio per sempre al reality show. Sara Manfuso infatti, dopo il giallo della scomparsa della diretta live dalla Casa per più di quattro ore (cosa mai accaduta prima), si è ritirata dal programma come promesso nel corso dell'ultima puntata. Ma adesso a scatenare le critiche del pubblico ci ha pensato Wilma Goich che nella notte ha infranto le regole del gioco per ben due volte.

Gli accordi sulle nomination

A poche ore dall'uscita di scena di Sara Manfuso, ecco aprirsi un nuovo caso. La modella ha ammesso di non voler vedere strumentalizzata questa vicenda, battendosi da anni contro le ingiustizie e avendo a cuore la salute psicologica delle persone, e dunque ha preferito non continuare il percorso che per lei ormai non sarebbe più stato limpido come auspicato. Ma per i telespettatori non c'è stato il tempo di assimilare la notizia che già un nuovo scandalo è pronto a cambiare gli equilibri. Wilma Goich parla a bassa voce per cercare di eludere i microfoni e le telecamere accese 24 ore su 24 su di loro, aspetto che probabilmente non ha ancora ben chiaro. E con fare colpevole cerca di mettersi d'accordo con i vipponi con i quali ha legato di più per chi votare in nomination.

i vecchi sono sempre i più bastardi c'è poco da fare#gfvip pic.twitter.com/nbkYkgOQgI — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 5, 2022

La strategia

«Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… Tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare», dice Wilma Goich nel tentativo maldestro di tenere un gruppo inevitabilmente distrutto dal comportamento avuto nei confronti di Marco Bellavia. Una strategia che però non è sfuggita al popolo social che, sebbene abbia preso con ironia questo goffo sotterfugio, chiede siano presi provvedimenti immediati nei confronti di una delle poche bulle non finite sotto la gogna della produzione.