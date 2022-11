GF Vip, Wilma Goich positiva al Covid. La rabbia di Daniele Dal Moro: «Ora mi sono rotto»

Wilma Goich è risultata positiva al Covid - 19 . L'annuncio ufficiale attraverso i canali social del Grande Fratello Vip. La cantante dunque si aggiungi agli altri vipponi già in isolamento. Ma nella casa monta la polemica da parte di Daniele Dal Moro.

Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid 19. L'annuncio ufficiale da parte del Grande Fratello Vip: «In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile».

La reazione di Daniele Dal Moro

La notizia sulla positività di Wilma Goich, però, era stata anticipata da Daniele Dal Moro che aveva svelato a Giaele De Donà e a Micol Incorvaia di essere a conoscenza di questo piccolo segreto.

I vippono dopo gli ultimi contagi sono costantemente monitorati, e Daniele ha svelato che la redazione gli aveva chiesto di non dire niente: «Mi hanno detto di stare zitto ma ora è passata un'ora e mezza e mi sono rotto. Mi stanno monitorando». Dopo queste esternazioni inevitabile il comunicato ufficile del Grande Fratello Vip.

Quanti sono i positivi al GF Vip

Con l'annuncio della positività di Wilma Giuch salgano a cinque i casi al GF Vip, sei se si conta anche Pamela Prati. Al momento non ci sono altri aggiornamenti ma nei giorni scorsi sia Antonino Spinalbese che Giaele De Donà non sono stati bene. Al momento sono tutti sotto monitoraggio e in particolare Daniele Dal Moro vista la sua vicinanza con la Goich.