Gf Vip, è la notte dei baci. E c'è anche quello saffico tra Giulia Salemi e Martina Hamdy

Lunedì 29 Ottobre 2018, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 09:17

Via libera ai baci al Grande Fratello Vip. L'altra notte, complice un giochino inventato dai concorrenti, gli inquilini della casa hanno potuto dare sfogo alle loro passioni. Finalmente si sono baciati Francesco Monte e Giulia Salemi, Elia Fongaro e Jane Alexander, Stefano Sala e Benedetta Mazza. E fin qui tutto abbastanza ovvio.Se non fosse che il bacio che più ha sconvolto la casa è stato quello saffico tra la Salemi e Martina Hamdy. Un bacio intenso accolto tra appalusi e risatine.Un episodio che ha colpito molto anche Monte, che ai suoi compagni d'avventura ha rivelato: «Quando vi ho viste che vi baciavate ho avvertito una strana sensazione. C'è chi è più aperto, ma io sono un tradizionalista all'antica e non ho l'apertura mentale tale da accettare un bacio con la lingua tra due donne». E ancora: «Per me un bacio a stampo tra due donne è uno scherzo, ma con la lingua no. Mi fa un attimo... non lo condivido, ecco».