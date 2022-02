Gf Vip, Alessandro Basciano dallo psicologo per Gianmaria Antinolfi. La sua risposta social

Allessando Basciano al Grande Fratello Vip chiede di parlare con uno psicologo. Dopo aver reclamato l’incontro con un prete per scegliere il giuramento fatto al figlio, il concorrente ha chiesto di poter vedere uno psicologo dopo l’uscita del coinquilino Gianmaria Antinolfi.

Alessandro Basciano. Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

L’uscita per motivi lavorativi Gianmaria Antinolfi dal Grande Fratello Vip ha inaspettatamente scombussolato Alessandro Basciano. Gianmaria nell’ultima diretta del reality ha infatti deciso di tornare alla vita di tutti i giorni e alla sua occupazione lasciando da solo in casa l’ex tronista, che per tutta risposta ha chiesto alla produzione di poter incontrare uno psicologo: «La sua uscita - ha confessato - mi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di riferimento. Mi teneva calmo, ora mi sento agitato».

Il post di Gianmaria Antinolfi su Instagram

Giamaria, anche se fuori del reality, è comunque vicino a Basciano, dato che gli ha dedicato un post dal suo account Instagram: «Anche se non sono più dentro la Casa – ha scritto - continuo ad essere con te… Non hai bisogno di me per andare avanti, tutto quello che ti serve è già dentro di te! Non mi far sentire più queste cose e vai avanti come un treno! A prestissimo amico mio!».