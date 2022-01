Gf Vip, Alessandro Basciano choc: «Sophie? Smettesse di fare la fi*a, ci sono donne molto meglio»

Alessandro Basciano è sempre più protagonista della casa del Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne torna al centro delle polemiche per delle dichiarazioni nei confronti della bella Sophie Codegoni con la quale è già scattato un bacio appassionato.

Leggi anche > GF Vip, il caso della crema al pistacchio nascosta: lo scherzo finito male

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Dayane Mello, dure parole contro Adua e dedica affettuosa a Soleil IL REALITY Gf Vip, Katia Ricciarelli smascherata sui social: «Fa accordi... SPETTACOLI Gf Vip, l'amico di Manuel Bortuzzo attacca Katia Ricciarelli:...

Dopo essersi sbilanciato su Sophie e averla baciata, Alessandro Basciano fa dietrofront. In una conversazione confidenziale con Gianmaria Antinolfi, che non è sfuggita all'occhio del Grande Fratello, Alessandro ha chiarito la sua posizione nei confronti della modella.

«Fuori è un altro discorso dai - ha esordito l'ex tentatore di Temptation Island -. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra...».

Un discorso che ha subito trovato d'accordo anche Antinolfi: «È come quando vai al paesino e ci sta la più bella che se la tira - continuato Alessandro -. Poi però la porti a Milano e smette di fare la f**a. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi**e che ci sono altre mille che sono superiori. Eh, poi io dico aspetta un attimo. Ridimensioniamo le cose come stanno».

Sophie, per il momento, è ignara di tutto. Ma sicuramente gli autori e Alfonso Signorini non perderanno l'occasione per far vedere alla bella Sophie le registrazioni per portare ancor più «pepe» nella casa più spiata d'Italia.