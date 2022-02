Gf Vip, Alex bacia Delia. La scenata di gelosia di Soleil: «Cose poche chiare, rapporto fake»

Al Grande Fratello Vip Alex Belli ricuce il rapporto con Delia Duran, scambiando con lei anche romantici baci notturni. La riconciliazione però ha provocato la reazione della coinquilina Soleil Sorge, che non ha mancato di fare una scenata di gelosia all’attore da poco rientrato nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Alex bacia Delia. La scenata di gelosia di Soleil

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip e riesce in poco tempo a recuperare il rapporto con la moglie Delia Duran. I due si sono confrontati e di notte e durante la notte, sdraiati sul letto, si sono anche scambiati romantici baci. Soleil Sorge non ha preso evidentemente bene la cosa e appena ha potuto ha fatto una scena di gelosia al coinquilino: «In alcune cose – ha esordito - ti stai frenando tantissimo. Io e te ci siamo incrociati due volte, è fake il tipo di rapporto che stiamo avendo qui dentro rispetto a quello che abbiamo avuto, è il due per cento rispetto alla complicità e a quello che abbiamo, quindi ti stai automaticamente frenando (…) La vita è fatta di priorità e io non voglio rapporti strani o non chiari nella mia vita. Voglio essere libera di essere o me stessa e di avere un rapporto con te dove mi sento libera, per me è già difficile dimostrare affetto e o anche complicità che è già difficile trovarla. Se la trovo, nasconderla o limitarla mi manda in tilt e quindi mi dico preferisco non averla con una persona invece di dovermi limitare».

Alex Belli e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La richiesta di Alex e l'ira di Soleil

Alex le chiede tempo per sistemare le cose, ma questo non fa altro che scatenare l'ira di Soleil: «Io mi sono presa valanghe di merd*, gli insulti, le cose... Poi devo pure capire, devo pure rinunciare alle mie amicizie, devo fare io i passi più maturi... Mi sono rotta il cazz*. Io voglio la mia vita con le cose che voglio io, non mi frega niente, non voglio fregarmi degli altri quando gli altri se ne fregano di me».