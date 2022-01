GFVip, la rivelazione: «Ecco cosa hanno fatto Alex e Soleil sotto le coperte»

Al Grande Fratello Vip alcuni concorrenti rivelano cosa sarebbe accaduto tra Soleil Sorge e Alex Belli sotto le coperte. Delia Duran è convinta che ci siano stati momenti di intimità e lo ha affermato anche in puntata. Tra i concorrenti, Manila Nazzaro ha spiegato riferendosi alla modella: «Fino a quando loro non si diranno la verità lei giustamente è appesa e anche questo è un dettaglio».

APPROFONDIMENTI DI NUOVO INSIEME? Gf Vip, la storia fra Delia e Alex Belli. La... LOVE IS IN THE... BOAT Gf Vip, Gianmaria Antinolfi soprende Federica Calemme: una cena...

GFVip, Soleil e Alex sotto le coperte

Una frase sibillina che ha incuriosito Barù: «Quale verità? Ma lei ci ha detto che sa la verità». «Lui ha detto che Delia ha accettato la situazione con Soleil. E sì, lo so che lei ha detto che la conosce, l'ha raccontata anche a me». «Se te l’ha raccontata a te…». Poi a quel punto ha parlato Nathaly Caldonazzo: «Ma voglio dire… lo sa tutta Italia». Sì, infatti», il commento di Sophie Codegoni.

GFVip, Soleil e Alex sotto le coperte

La chiacchierata finisce con una battuta secca proprio di Codegoni: «Preliminari... Lei non lo nega, fa finta di niente e non ha mai detto che non è successo». «Preliminari artistici», ha ironizzato Alessando Basciano.