GF Vip, Alfonso Signorini e la frase choc su Elisabetta Gregoraci: «Cancellate il reality dal palinsesto»

Ad Alfonso Signorini potrebbe costare cara una frase detta all’indirizzo di Elisabetta Gregoraci durante il Grande Fratello Vip. Una “personalizzazione” di un vecchio proverbio che ha provocato prime le ire del popolo del web e poi quello del Codacons.

APPROFONDIMENTI NON VOGLIO APPARIRE Grande Fratello Vip, Walter Zenga dopo l'incontro in tv col... GF VIP Dayane Mello, morto il fratello Lucas di 27 anni: la modella decide... SPETTACOLI GF Vip, lutto per Dayane Mello: muore il fratello, ecco la decisione...

GRANDE FRATELLO VIP, ALFONSO SIGNORINI E L'IRA DEL CODACONS

La frase incriminata di Alfonso Signorini pronunciata al Grande Fratello Vip è stata “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”. L’inciampo del conduttore naturalmente non è passato inosservato al popolo del web, che ha rumorosamente protestato contro la pessima uscita. A ruota è arrivato il Codacons che chiede provvedimenti per quanto successo: “Ci aspettiamo provvedimenti verso il conduttore – ha fatto sapere il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - perché in un momento delicato come quello attuale in cui si combatte il fenomeno della violenza sulle donne, frasi come quella pronunciata ieri rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti finora”.

Il Grande Fratello Vip andrebbe “ripensato”: “Crediamo sia giunto il momento per un ripensamento da parte di Mediaset, che non può badare solo agli incassi pubblicitari ma deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip”.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA