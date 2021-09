Gf Vip, Amedeo Goria resta nudo nel letto con Ainett Stephens: ira sul web ma la figlia Guenda lo difende: «Se fosse giovane...»

All’interno della casa del Grande Fratello Vip il comportamento di Amedeo Goria fa ancora discutere i social. Stavolta Amedeo Goria si è tolto l’abbigliamento intimo mentre era nel letto con la coinquilina Ainett Stephens, provocando l’ira social e la difesa da parte della figlia Guenda Goria: «Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia».

Amedeo Goria (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Ital)

Al Grande Fratello Vip Amadeo Goria scatena i social. Il giornalista, papà di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta, è entrato in casa da single, mettendo in pausa la sbandierata love story con la campagna, la giovane Vera Miales. Amedeo però ha attirato le critiche del web: per mettere i boxer del pigiama infatti si è sfilato le mutande rimanendo nudo sotto le coperte, con la compagna di letto Ainett Stephens che non si è accorta dell’accaduto solo perché girata e impegnata a parlare con Carmen Russo.

A difendere Amedeo Goria è arrivata la figlia Guenda. Su Instagram infatti un follower le chiede: “Hai visto che tuo padre si è levato le mutande?”, e lei ha risposto “E lo scandalo dov’è? (…) Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane fico ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui è divertente e simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni di avventura. Quindi… si! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!”.