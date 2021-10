Gf Vip, Andrea Zenga contro Jessica Salassiè: quelle frasi su Rosalinda Cannavò…

GFVip, Andrea Zenga contro Jessica Salassié: quelle parole su Rosalinda Cannavò. Andrea Zenga approfitta di “Casa Chi” per difendere la fidanzata Rosalinda Cannavò, conosciuta nella scorsa edizione del reality, dal "giudizio" espresso nella casa dalla principessina Jessica Salassié.

APPROFONDIMENTI LA RESA Carmen Russo, chiude la sua scuola di ballo mentre è al Grande... IN LACRIME Gf Vip, Manuel Bortuzzo e l’addio a Lulù... TELEVISIONE Gf Vip, Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri in...

GFVip, Andrea Zenga contro Jessica Salassiè

Al Grande Fratello Vip Jessica Salassié ha parlato di Rosalinda Cannavò, concorrente della scorsa edizione, dando un giudizio non troppo benevolo: «Della scorsa edizione – ha spiegato - mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. A me una che non è piaciuta per niente è Rosalinda. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro. Ha recitato».

Andrea Zenga (Instagram)

Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha deciso di prendere le sue parti e rispondere ospite di “Casa Chi” su Instagram: «Non vedo l’ora – ha fatto sapere - di vedere la puntata in cui loro saranno invitate qui perché penso che ci sarà da ridere. Comunque il loro mi sembra il giudizio più superficiale che si possa dare, credo che al di là degli affetti, cerco di parlare un po’ da esterno, il percorso di Rosy credo sia stato uno dei più veri e dei più sinceri del reality. E’ quella che si è messa in gioco di più, e la classica critica falsa credo che sia il giudizio più superficiale che una persona possa esprimere»