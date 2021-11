Gf Vip, confessionale in onda per sbaglio: «Voglio quella pillola», e il video fa il giro del web

Un confessionale "intimo" mandato per sbaglio dalla regia del Grande Fratello Vip e il video fa subito il giro del web. Jessica Selassié, una delle tre principesse, ha fatto una richiesta particolare alla produzione perché ha dei seri problemi intestinali. Il confessionale doveva restare privato, ma è stato mandato in onda scatenando gli utenti di internet e dei social.

GFVip, la pillola

Come è noto la diretta del Grande Fratello Vip 6 va in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra e il video trasmesso per errore sta facendo il giro del web. La giovane un aiuto medico: «Mi servirebbe una pasticca e non me l’avete più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male…è il Pursennid, per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che ho i crampi».

GFVip, i problemi di Jessica

Le principesse sono tra i protagonisti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Le tre sorelle sono un concorrente unico, ma presto potrebbero separarsi dividendo coinquilini e pubblico. Per ora sono molto amate e c'è chi immedesima in Jessica per i problemi che sta avendo.