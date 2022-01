Gf Vip, la confessione hot di Delia Duran sul sesso con Alex Belli: «Anche con un'altra donna»

Il rapporto tra Delia Duran e Alex Belli continua a essere al centro del GFVip 6. La nuova inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha fatto una confessione hot sul sesso con il marito. Il tutto a poche ore dal suo ingresso. Mentre chiacchierava a letto con Manila Nazzaro Delia Duran ha svelato che le è capitato di fare sesso con l'attore e un'altra donna.

GFVip, Delia Duran e il sesso con Alex Belli

La modella ha raccontato che in passato lui e suo marito hanno avuto un rapporto con un’altra donna: «Con Alex ti confesso che con un'altra donna una volta l'abbiamo fatto». La confessione ha fatto il giro del web insieme alle parole di Sonia Bruganelli, che si è apertamente schierata con Soleil consigliandole di uscire dalla casa e farsi una storia con Alex solo per farle dispetto.

GFVip, Delia Duran e Soleil Sorge

«Fossi in lei me ne andrei dalla casa per farmi una storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia Duran. Così lei che è andata dentro la casa si ritroverebbe senza Soleil…», ha detto nella diretta live di Instagram l'opinionista.