GFVip, quinta puntata: serata di scontri. Volpe contro Bruganelli, Gianmaria con la fidanzata Greta

GFVip, diretta quinta puntata: serata di scontri. Volpe contro Bruganelli, Gianmaria con la fidanzata Greta. Alfonso Signorini ha annunciato in anteprima sui social de Grande Fratello Vip, cosa accadrà questa sera durante la diretta.

Questa torna il Grande Fratello Vip con la quinta puntata del serale. Come ha anticipato Signorni, questa sera ci sarà un scontro tra le due oponioniste Adrana Volpe e Sonia Bruganelli che si sono stuzzicate via social durante il week end. Tutto è partatito dopo che la moglie di Bonolis ha pubblicato una foto insieme a Giancarlo Magalli, "nemico giurato" della Volpe. (per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset).

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, Manuel Bortuzzo si confida con Lulù: «Ecco... GF VIP Francesca Cipriani si butta a terra e urla al Gf Vip: reazione choc... CONFESSIONI Gf Vip, Soleil Sorge rivela di avere qualcuno ad aspettarla fuori...

Un altro atteso confronto è quello tra Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil, e la sua attuale fidanzata Greta dopo le dichiarazioni dell'imprenditore in merito al loro rapporto.

Questa sera non ci saranno eliminazioni ma in nomination ci sono: Gianmaria, Miriana, Andrea e Nicola. Il concorrente più votato e quindi preferito dal pubblico avrà un ruolo fondamentale nella puntata di lunedì e sarà l'unico sicuramente salvo