Gf Vip, Edoardo Donnamaria commenta l'uscita di Antonella Fiordelisi: «Eliminata dai tuoi stessi fan, ma per me hai vinto tu»

Edoardo Donnamaria ha commentato sui social l'eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi che, dopo sei mesi all'interno del programma, non è riuscita ad accedere alla finale del reality show, al suo posto ci è andata Giaele De Donà. Dopo la squalifica di Edoardo, le ultime settimane all'interno della casa sono state davvero dure per Antonella che più volte aveva ribadito di essere stanca a livello psicologico fino al punto di desiderare uscire e proprio per questo, secondo lei, l'appello della mamma e del papà ai suoi fan, l'avrebbe aiutata a farsi eliminare.

#antonella è stata la vera protagonista. Non voglio intavolare discussioni sugli episodi ma in un contesto terribile come quello del #gfvip7 -il peggior reality di sempre-tutto ruotava intorno a Lei. Bellissima l'empatia con #nikita#GFvip #donnalisi #fiorde #Antonellafiordelisi pic.twitter.com/3udglAu9Ij — Tv addicted real 🇮🇹 (@StraTalk87) March 21, 2023

Anche Edoardo Donnamaria è fermamente convinto che Antonella Fiordelisi non sia arrivata in finale solo perché i suoi fan hanno voluto farle del bene non votandola e quindi risparmiandole tutto lo stress che avrebbe potuto accumulare ancora nelle prossime settimane. Sul proprio profilo Instagram, Edoardo ha scritto: «Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu» con tanto di emoticon con il cuore.

Infatti, sono stati proprio i fan di Antonella a decidere che non andasse in finale, dopo avere accolto l'appello della mamma dell'ormai ex gieffina che sui social scriveva: «Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì».

Dopo aver letto le dichiarazioni della mamma e avere ricevuto il verdetto della sua eliminazione, Antonella Fiordelisi ha commentato cinicamente: «È stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatta uscire a un passo dalla finale». Adesso Antonella potrà finalmente abbracciare il suo Edoardo per il quale nelle ultime settimane ha versato molte lacrime.