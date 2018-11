GfVip, la «notte in lacrime» di Francesca Cipriani dopo il no di Walter Nudo

Venerdì 9 Novembre 2018, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 19:29

L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è entrata nella casa super emozionata confessando tutto il suo amore per Walter Nudo, che era in evidente imbarazzo. A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha rivelato: «ha pianto tutta la notte».Anche Ilary Blasi ha cercato di creare una situazione romantica: «Siamo a Parigi, ci serve un bacio alla francese», ma Walter le rifila un elegantissimo due di picche: «Grazie di essere venuta, mi hai detto delle cose molto belle ma non posso darti un bacio sulle labbra». Su Instagram la Cipriani nelle sue Storie ha poi scritto: «Nonostante fossi emozionatissima, spero si sia capito che i miei sentimenti sono veri, puri. Non è stata una cosa televisiva, e spero davvero di aver occasione una volta fuori dipoterlo conoscere. Buona notte». Ma a svelare cosa sia realmente accaduto dopo la puntata ci ha pensato Barbara D'Urso che ha rivelato al pubblico di Pomeriggio 5: «Francesca ha passato una notte bruttissima, piangendo». A sostenere questo racconto anche Lisa Fusco che ha rivelato: «Mi ha telefonato e ha pianto tutta la notte per lui». Ma il rifiuto di Walter Nudo non sembra essere stato l'unico motivo del dispiacere della Cipriani. Sempre secondo la Fusco, l'ex pupa è rimasta molto delusa e ferita dai commenti fatti su di lei da Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber.