GFVip, Francesco Monte e il bigliettino a Giulia Salemi: «Mi dispiace, ma hai frainteso»

Sabato 29 Settembre 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 10:58

Al Grande Fratello Vip è tempo di inciuci: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono intrattenuti a parlare per tutta la notte, ma non sono mancati i malintesi. Gli inquilini e la nutrita comunità del web non hanno dubbi su quale sarà la prima presunta o futura coppia dentro la casa più spiata d'Italia. Giulia Salemi, tuttavia, non ha gradito un biglietto in cui Monte le consigliava di credere più in se stessa. Tra i sospetti e le battutine degli altri ha ammesso di essere molto diffidente nei confronti dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.Un gesto innocente che, però, Giulia Salemi ha interpretato male. Spinta dai coinquilini, crede che Monte «voglia cavalcare l'onda» e che si conoscono troppo poco per questo tipo di confidenze. «Mi sembra una cosa sforzata. Nella vita reale, dopo tre giorni che mi conosci mi mandi il bigliettino? Io, nella vita, per amore ho già sofferto molto», afferma la Salemi. In una lunga chiacchierata l'ex tronista ha precisato che il biglietto è stato scritto in amicizia e che non aveva intenzione di apparire presuntuoso. «Io mi sono sentito di scriverti una cosa del genere - dice Monte - mi dispiace che tu non abbia capito, ti ho scritto una cosa da amico».Le motivazioni all'origine del biglietto, però, non insinuano dubbi sulla complicità che si è creata tra i due. Durante la prima notte nella residenza di Cinecittà, la modella ed influencer aveva già accennato a Monte di avere avuto una cotta per lui in passato. «È una bellissima ragazza», si era lasciato sfuggire Monte in caverna dopo la divisione delle squadre. A tu per tu con la ragazza ha aggiunto che non può farsi influenzare dalle opinioni degli altri e non deve provare imbarazzo solo perché sente le pressioni e le aspettative degli altri abitanti della casa.