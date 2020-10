GF Vip, Alba Parietti preoccupata per il figlio Francesco Oppini: «Su Dayane Mello deve sapere tutto»

Alba Parietti lancia un appello al Grande Fratello Vip, preoccupata dal feeling tra Francesco Oppini e Dayane Mello. Tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia, infatti, cresce l'intesa e per la modella potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. La conduttrice, tuttavia, chiede alla produzione di mostrare al figlio, che tra le altre cose è fidanzato, alcuni video.

Oppini ignora quello che Dayane avrebbe detto agli altri concorrenti e in confessionale. La modella ha detto che sarebbe stato lui a fare il primo passo e ha parlato di un bigliettino dal contenuto misterisoso che lascerebbe intendere qualcosa di compromettente. Parietti ha condiviso il suo appello in una storia su Instagram: «Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale? Grazie».

Alba Parietti è convinta che il figlio sia ancora innamorato della sua fidanzata: «Ama Cristina. Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif non vede in lei alcuna malizia». La sua lealtà potrebbe venir meno se scoprisse quello che Dayane va a dire in giro.



Intanto, Dayane prova a intensificare le occasioni di contatto. In questi giorni è sempre vicina a Francesco e lo abbraccia più volte. Ha anche tentato, con scarsi risultati, di dormire con lui nello stesso letto.

