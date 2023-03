Gf Vip, Giaele De Donà e il problema col cibo nella casa: «Non ho più curve, ma finché non uscirò non potrò ingrassare»

Giaele De Donà, dopo il richiamo sul cibo avuto dal conduttore Alfonso Signorini nella puntata del Gf Vip di domenica 15 marzo, si è sfogata con l'amico Luca Onestini sul suo problema. «Ho capito che fino a quando non esco dal programma non riuscirò mai ad ingrassare. Non è una cosa che voglio, io non faccio la dieta per sentirmi bella!».

Giaele De Donà non nasconde il suo problema con il cibo e la sua troppa magrezza. Nemmeno agli occhi del pubblico dei social network. A 24 anni, vivere sotto i riflettori, e con gli occhi sempre puntati addosso, non anestetizza dalle critiche sui social. E Giaele lo sa bene.

Quasi in lacrime, la giovane influecer si è confidata e giustificata con Onestini: «Tante volte, quando mi devo mettere in costume per fare la doccia, mi vergogno perchè penso di essere un insetto stecco, senza curve. L'unica cosa che mi è rimasta sono le tette perchè le ho rifatte». «Non ho più curve, non ho più nulla!!», conclude Gialele.