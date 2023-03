Gf Vip, Giaele De Donà su Nikita: «Sembra che il pubblico a casa abbia capito più lei degli altri»

Questa edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli: manca, infatti, sempre meno alla finale che andrà in onda lunedì 3 aprile. All'interno della casa sono rimasti solamente due vipponi a contendersi il pass per l'ultima serata del reality e sono Milena Miconi e Alberto De Pisis. Gli altri concorrenti, invece, sono tutti finalisti: Nikita Pelizon è stata l'ultima ad averne accesso e Giaele De Donà ha espresso il proprio parere a riguardo.

GfVip, cosa fa Oriana Marzoli dietro l'anta dell'armadio per non dimenticare Daniele: «Non mi fanno mai vedere niente»

Antonino Spinalbese riabbraccia Andrea Maestrelli. Quel rapporto nato al GfVip dal dolore comune: «Welcome back cucciolo»

GfVip, lo scherzo di Nikita Pelizon ad Edoardo Tavassi: lui si vendica... così

Le parole di Giaele De Donà su Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è stata l'ultima concorrente del GfVip ad avere accesso alla finale e, alcuni concorrenti in casa, pensano che sia riuscita ad arrivare di più al pubblico a casa. In un recente confessionale, Giaele De Donà ha detto: «È come se alla fine, forse, la versione di Nikita sia stata quella più compresa fuori, mentre io non l'ho mai vista una versione lineare».

Nikita, in questo suo percorso all'interno del reality show, è stata spesso nominata dai suoi compagni che, a detta sua, non hanno mai cercato di capirla veramente, eccezion fatta per Antonella Fiordelisi, Matteo Diamante, Milena Miconi e George Ciupilan.

I finalisti del Grande Fratello Vip

Per la finale di lunedì 3 aprile è rimasto solamente un posto disponibile. I concorrenti che si sono già aggiudicati l'ultima puntata del reality sono: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.