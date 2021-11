Gf Vip, Giulia Cavaglià e il mistero sul mancato ingresso: lo sfogo sui social

Il Grande Fratello Vip ha annunciato il prolungamento della sua permanenza sugli schermi Mediaset e per l’occasione verranno introdotti nella casa nuovi concorrenti. Nell’ultimo appuntamento serale hanno fatto il loro ingresso Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, ma non c’è stata traccia degli annunciati ex tronisti di “Uomini e donne” Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.

Giulia Cavaglià (Instagram)

GFVip, Giulia Cavaglià e il mistero sul mancato ingresso

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli erano attesi nella casa del Grande Fratello Vip ma nell’ultima diretta sono arrivare Patrizia Pellegrino e Maria Monsè ad aumentare il numero dei reclusi nella casa. Dopo un lungo silenzio Giulia Cavaglià è tornata sul social per dare ai follower per spiegare quanto successo, senza però entrare toppo nel dettaglio: “Eccomi qua – ha spiegato - Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare tutto ciò che è successo. Chi mi segue lo sa, soprattutto le ragazze, che mi seguono maggiormente, io uso Instagram solo per condividere le mie passioni, che poi sono diventate le passioni della mia community, nostre passioni. Non ho mai utilizzato il profilo per creare gossip di qualsiasi genere, non mi piace, non mi appartiene e non è nel mio stile. E non inizierò oggi a farlo anche perché neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non ho mai parlato per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!».

Giulio Raselli (Instagram)

Giulio Raselli ha invece postato dalle stories un misterioso messaggio: «Continuate pure a parlare… Quando avrete finito comincerò io».