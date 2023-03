Gf Vip, Giulia Salemi: «Antonella Fiordelisi? Livello di maturità 15 anni»

Tensione nella puntata del Gf Vip tra Giulia Salemi e la ex schermitrice campana, Antonella Fiordelisi. L'ex concorrente del reality ha spesso dimostrato di essere particolarmente interessata al giudizio delle persone.

Il pubblico esprime i suoi pareri in maniera colorita soprattutto sui social e Giulia Salemi ha il compito di leggere i tweet più virali della serata. «Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!», ha detto Giulia Salemi, opinionista social del Gf Vip.

La tensione tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi è esplosa dopo il confronto tra la ex schermitrice campana e Micol Incorvaia. Un livello di conevrsazione particolarmente basso, dato che la Fiordelisi ha spiegato a Micol che il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria ha tolto il segui su Instagram sia a lei che a sua sorella Clizia Incorvaia.

«Da fuori si capiscono molte più cose. Sono uscita dalla Casa del GfVip perché i fan mi hanno visto soffrire. Edoardo ti ha tolto il segui su Instagram». Le parole di Antonella Fiordelisi sono state giudicate molto infantili, non solo dal pubblico ma anche dalla stessa Giulia Salemi.

Anche Orietta Berti non ha gradito le parole della Fiordelisi: «Antonella non deve aver letto quello che di negativo si dice di lei in tutti questi giorni».