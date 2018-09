GFVip, Giulia Salemi reclusa illibata: «Non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica»

Lunedì 17 Settembre 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 24 settembre la porta rossa di Cinecittà riaprirà i battenti per far entrare ali reclusi della nuova edizione, che contano fra gli altri Eleonora Giorgi, Walter Nudo, l'ex di Corona con la sorella e. L’attrice, che nel 2016 aveva dato “scandalo” per via del vestito indossato al Festival del Cinema di Venezia, ha fatto sapere di essere illibata ha fatto sapere che la situazione non varierà col suo ingresso nel reality Mediaset condotto da Ilary Blasi.La presunta verginità sarà sicuramente un punto dibattuto anche dai suoi coinquilini: “Nessuno mi crede, ma per me il corpo e' quanto di piu' sacro esista – scrive Alberto Dandolo per OGGI - Anche al Gf Vip , di cui saro' concorrente, non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica" confida ad Oggi Giulia Salemi."Da persiana preservero' i miei valori e non compromettero' la mia purezza in diretta tv" continua. La bella Giulia fara' della sua presunta verginita' il suo cavallo di battaglia al prossimo Grande Fratello? Ah, saperlo...”.