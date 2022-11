GFVip, Giulia Salemi osa con un mini dress in latex. Signorini al veleno: «Sembri un preservativo»

Giulia Salemi ha incantanto lo studio del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata del reality show di Canale 5, l'influencer ha indossato un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta. Mini dress nude e in pelle sintetica, Giulia Salemi non poteva scegliere look più sexy e sensuale.

L'outfit di Giulia Salemi

La quartodicesima puntata del Gf Vip è stata decisamente piena di sorprese e colpi di scena, ha visto infatti l'entrata di sei nuovi concorrenti che sicuramente romperanno gli equilibri già stabiliti all'interno della casa più spiata d'Italia. Giulia Salemi che ha il compito di monitorare i social e le reazioni del pubblico nella scorsa puntata è stata una delle protagoniste indiscusse.

Il suo outfit è stato ampiamento commentato sui social e ha ottenuto tanti complimenti da parte degli utenti. Durante questa edizione, l'influencer sta avendo modo di indossare abiti dai diversi stili, come nella puntata dello scorso lunedì in cui in occasione della festività di Halloween la Salemi ha incantato il pubblico in studio e da casa travestendosi da Kim Kardashian.

Ieri con un look curato dalla fashion style Veronica Bergamini, la showgirl ha indossato un mini dress in latex, attillato a tal punto da evidenziare tutte le curve del suo corpo. Il vestito non è passato inosservato nemmeno al conduttore Alfoso Signorini, che ha chiamato Giulia al centro dello studio e ha esclamato: «Sembri un preservativo! Sei un durex vivente»