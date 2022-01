GFVip, Katia Ricciarelli di nuovo nella bufera: l’insulto a Jessica Selassiè

Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli di nuovo nella bufera. La soprano, reclusa nella casa, è stata già fortemente criticata in passato per alcune sue frasi poco adatte al contesto della trasmissione e stavolta è stata sorpresa dall’attentissimo popolo social mentre insulta Jessica Selassiè.

Katia Ricciarelli in confessionale al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Katia Ricciarelli e l’insulto a Jessica Selassiè

Sembra essercì stato un altro scivolone per Katia Ricciarelli. L’attentissimo popolo social ha infatti fatto circolare sulla rete un video in cui la reclusa sembra offendere la coinquilina Jessica Selassiè. Gran parte dei concorrenti sono seduti attorno al tavolo per fare un aperitivo accomagnato dalla musica diffusa dalla regia, quando Jessica si è alzata per andare a ballare divertita. Katia, dopo pochi passi di danza della principessina, sembra commentare: «Oh, che mignott* ragazzi!», con Soleil Sorge che non proferisce parola ma alza gli occhi al cielo sbuffando.

Nathaly Caldonazzo. Jessica Selassiè e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Tanti naturalmente i fan del reality che, viste le immagini incriminate, tornano a chiedere nuovamente l’espulsione della concorrente. Molti follower però riconoscono che probabilmente verranno accontentati difficilmente dato che ritengono che al tenore sia riservato un trattamento particolarmente favorevole…