GFVip, Katia Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas Casella. E lui: «La mia bandiera funziona sempre»

GFVip, Katia Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas Casella che commenta: «La mia bandiera funziona sempre». Durante la diretta di venerdì sera, l'inedita coppia si lascia andare e gioca con Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini torna sulla liaison tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli accennata qualche giorno fa. Giucas conferma, la Ricciarelli prova a dribblare le domande buttandola tutto sullo scherzo, poi cede e ammette tutto.

Giucas le chiede: «Ma funzionava bene o non funzionava bene?». «Aveva le mutandine con i cuoricini - conferma la soprano - Mi ricordo che mi sono svegliata che ero tutta in disordine e languida e lui non se ne voleva più andare».

La Ricciarelli continua a stizzicare Giucas chiedendogli di "renderla una donna onesta", Casella balbetta, la Ricciarelli incalza «Lui ha un figlio una compagna, tutte queste donne e poi me, ma te lo puoi permettere fisicamente?».

Giucas spiazza tutti: «Certo, la mia bandiera funziona sempre».